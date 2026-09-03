Bloomberg: США осудили позицию Германии по отношению к России на встрече G20

Делегаты из разных стран на саммите G20 по инновациям в Чапел-Хилл, Северная Каролина, США, 1 сентября 2026 года © Jonathan Drake/Reuters США выразили Германии протест из-за позиции немецких властей на встрече министров финансов G20, в которой впервые с 2022 года принял участие глава Минфина России Антон Силуанов.