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Bloomberg: США осудили позицию Германии по отношению к России на встрече G20

Bloomberg: США осудили позицию Германии по отношению к России на встрече G20

Делегаты из разных стран на саммите G20 по инновациям в Чапел-Хилл, Северная Каролина, США, 1 сентября 2026 года © Jonathan Drake/Reuters США выразили Германии протест из-за позиции немецких властей на встрече министров финансов G20, в которой впервые с 2022 года принял участие глава Минфина России Антон Силуанов.

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