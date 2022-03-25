Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии осваивают методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты противника

В ходе практических занятий на полигоне Кобу-Баши разведчики на практике отрабатывают приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также с военнослужащими проведут тренировки по организации шифрованной связи и передачи целеуказания своим силам.