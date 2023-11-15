В руках - автомат, на ногах - ролики: Афганские патрульные перещеголяли сценаристов Болливуда

Патрульные в Афганистане удивили пользователей соцсетей - в рейд они выезжают на роликах. Такой способ не снился даже сценаристам Болливуда: военные умудряются прицепиться к машине и ехать рядом с ней на коньках.
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