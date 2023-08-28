Британская разведка: «Накидка» русских, «Шиповник-АЭРО» и «стройбат» превзошли наши ожидания

ЛК

Любовь Кузьмина

Вы помните фильм "От заката до рассвета"? Там сценарист Квентон Тарантино, а режиссер Роберт Родригес.Вот посмотрите этот фильм. Вроде люди в человеческом обличье, это те которые превратились в зомби. А Вы пишете гибнут русские и украинские люди. Послушайте утренние новости. Каждое утро сообщают об обстрелах ракетами и кассетными боеприпасами Донецка и других населенных пунктах. Каждое утро сообщают о погибших мирных жителях и детях, в результате этих обстрелов. И Вы должны знать, а сколько же лет продолжается это убийство женщин и детей.А Вы пишете гибнут с украинской стороны русские и украинцы. Там давно нет русских и украинцев, там изуверы как в том фильме и я считаю, что Зеленский и амеры правильно делают, что всех под метелку мобилизуют и на смерть. Если бы эти мобилизуемые, были бы русскими и украинцами, то они вооруженные до зубов люди, давно бы снесли эту укрофашисткую хунту. Но они не делают этого потому, что они продали душу дъяволу и теперь они дъявольское отродье.