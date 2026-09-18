Эвелина Блёданс заболела ветрянкой во время отдыха

Телеведущая Эвелина Блёданс заразилась ветрянкой, отдыхая на отдыхе. Высыпания на ногах оказались симптомами этой болезни, которая не приносит серьёзного дискомфорта, но периодически зудит, рассказала она в интервью Общественной Службе Новостей.