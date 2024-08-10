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Жест отчаяния: Инсайдерский канал назвал численность ВСУ в Курской области

Жест отчаяния: Инсайдерский канал назвал численность ВСУ в Курской области

Инсайдерский телеграм-канал "Резидент" назвал реальную численность ВСУ в Курской области. Она в два раза меньше, чем указывают западные СМИ.

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