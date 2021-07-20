БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Военная авиация: Маркетинговый ход конем по голове покупателя

Военная авиация: Маркетинговый ход конем по голове покупателя

Главная интрига салона МАКС-2021 имеет четырехходовое решение Владимир Тучков На фото: на репетиции Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) На авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском ожидается что-то совершенно несусветное.

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liusa
Ну и молодцы. Учатся. Пиар для продажи, как вода для рыбы.

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