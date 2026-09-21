Собянин: Компании из других регионов могут тестировать свои разработки в Москве

Московский инновационный кластер (МИК) объединяет 41 тысячу компаний из Москвы и 86 регионов России. Более 13,5 тысячи участников работают за пределами столицы – это около трети всех организаций кластера.
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