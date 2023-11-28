BI: солдаты ВСУ используют пулемёты максим времён Первой мировой войны

В сети появились фото украинских военных, использующих пулемёты максим времён Первой мировой войны. «На новых фотографиях видна пара пулемётов, установленных на пикапе, а на видео видно, как украинцы стреляют из них по, вероятно, российским беспилотникам», — пишет Business Insider.