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Китай

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Китай осудил нарушения Филиппин в районе рифов Южно-Китайского моря

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Береговая охрана Китая /БОК/ в четверг подвергла резкой критике незаконные действия Филиппин в районе рифов Чжуби и Тесянь, назвав такие действия нарушением территориального суверенитета КНР и призвав Филиппины немедленно прекратить подобные нарушения.

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