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Военное обозрение

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Одна из бригад ВСУ набирает девушек от 16 лет в женский батальон «Белоснежек»

Одна из бригад ВСУ набирает девушек от 16 лет в женский батальон «Белоснежек»

Командование одной из бригад теробороны ВСУ объявило набор добровольцев-девушек от 16 до 30 лет.

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