Один и тот же вопрос, который задают все без устали и который стал звучать кратно чаще после вторжения ВСУ в Курск – почему русская армия не бьёт по правительственному квраталу в Киеве? Почему наши ракеты не вскрывают бункеры Зеленского и Сырского? Ответа два.