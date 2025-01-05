Престон – Чарльтон – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Англии, 11 января 2025

В субботу, 11 января, сыграют Престон и Чарльтон в матче 3-го раунда Кубка Англии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.