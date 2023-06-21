Заноза

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Голос Мордора: Деколонизация идет к своему завершению

Голос Мордора: Деколонизация идет к своему завершению

Во вторник начинает работу новое правительство Финляндии. От старого оно не будет отличаться ровно ничем — будет таким же русофобским и не особо задумывающимся о том, как это отражается на жизни населения собственной страны Источник: 24newsfree.

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