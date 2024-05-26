Эксперт рассказал, как пользователей обманывают в Telegram

Уловки мошенников могут привести к потере сбережений и даже долгам.Некоторые схемы мошенников остаются актуальными на протяжении многих лет: многие слышали о просьбах перевести деньги от якобы попавших в беду родственников или предложениях о покупке дорогих товаров по заниженным ценам.