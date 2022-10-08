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Боец UFC Махачев озадачился возможной отменой поединка с Оливейрой

Боец UFC Махачев озадачился возможной отменой поединка с Оливейрой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев озадачился тем фактом, что команда его соперника по поединку за чемпионский титул в легком весе Чарльза Оливейры до сих пор не прилетела в Абу-Даби.

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