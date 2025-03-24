Владимир Ефимов: более 40 крупных школ возвели в Москве с 2011 года

В Москве с 2011 года была построена 41 крупная школа. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, учреждения рассчитаны на 1000-2500 учеников.
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