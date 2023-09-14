Девушка в черном платье бесследно исчезла в Приморье

В Приморье объявлены поиски 27-летней Анастасии Суряковой из Уссурийска. 21 августа 2023 девушка перестала выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".
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