Корея приобретёт дополнительные самолёты ДРЛО E-7

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7 Peace Eye ВВС Республики Корея (с) Архивное фото Соединённые Штаты разрешили южнокорейским военным приобрести дополнительные самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7.
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