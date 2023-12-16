"Будете борзеть, получите по зубам": Русский дипломат в ОБСЕ сделал Польше последнее предупреждение пригрозив ударами авиации РФ

В ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности проводимом в Вене, глава российской делегации Константин Гаврилов, без обиняков прямо заявил, что если с польских аэродромов взлетит хотя бы один самолет, и направится в зону CBO с целью оказания помощи лиходеям, то аэродромы станут законной целью для ВС РФ.