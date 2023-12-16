☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    США из кожи лезет вон,чтобы израильским цНАХАЛОМ,Россию всячески в войну втянуть.Сказал прямо в ли...
  • Игорь Литвинов
    Видно фломастеры свежие завезли )))"Будете борзеть, ...
  • alex
    ТельАвидение,однако!Отвратительная рожа

"Будете борзеть, получите по зубам": Русский дипломат в ОБСЕ сделал Польше последнее предупреждение пригрозив ударами авиации РФ

"Будете борзеть, получите по зубам": Русский дипломат в ОБСЕ сделал Польше последнее предупреждение пригрозив ударами авиации РФ

В ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности проводимом в Вене, глава российской делегации Константин Гаврилов, без обиняков прямо заявил, что если с польских аэродромов взлетит хотя бы один самолет, и направится в зону CBO с целью оказания помощи лиходеям, то аэродромы станут законной целью для ВС РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТС
Тахир Сукуров
На пятую точку НАТО, найдётся восклицательный знак.
Ответить
4 час.
Аудрюс
По Польше еще год назад необходимо было нанести ядерные удары по всей транспортной инфраструктуре этой страны! Думаю, что сегодня мы бы уже были в состоянии мира!
Ответить
2 час.
ИЛ
Игорь Литвинов
Видно фломастеры свежие завезли )))
Ответить
43 мин.

Картина дня

наверх