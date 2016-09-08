Интернет банк от Райффайзенбанк R-connect

Давайте погорим о том, что же представляет собой интернет банк от Райффайзенбанка. Как гласит определение, R-connect интернет-банк? это аналог личного кабинета интернет банка, эдакая система по удаленному управлению своими счетами непосредственно с компьютера пользователя? либо мобильного устройства клиента Райффайзенбанка.