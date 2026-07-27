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Политика как она есть

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Без рэпа и «надутых» губ: Пригожин объяснил, как «Матушка-Земля» покорила весь мир

Без рэпа и «надутых» губ: Пригожин объяснил, как «Матушка-Земля» покорила весь мир

Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал рэп чужим жанром для российской культуры. Песня «Матушка-Земля» взорвала весь мир, так как стала символом единения, при этом чуждые российской культуре элементы продолжают завлекать молодежь, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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