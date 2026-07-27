Без рэпа и «надутых» губ: Пригожин объяснил, как «Матушка-Земля» покорила весь мир

Иосиф Пригожин в эфире НСН назвал рэп чужим жанром для российской культуры. Песня «Матушка-Земля» взорвала весь мир, так как стала символом единения, при этом чуждые российской культуре элементы продолжают завлекать молодежь, рассказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии