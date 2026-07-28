НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Зарплата Галимова в «Ак Барсе» – 40 млн рублей за сезон плюс 25 млн по рекламному контракту («Чемпионат»)

Зарплата форварда Артема Галимова  по однолетнему контракту с « Ак Барсом » составит 65 млн рублей. Как сообщает «Чемпионат», основной оклад составляет 40 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии