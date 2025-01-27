Россиянам объяснили, почему католическая и православная Пасха-2025 будет в один день

Пасха, или Воскресение Христово, является значимым событием для православной и католической церкви. Этот праздник символизирует триумф Христа над смертью, который открыл людям возможность спасения и вечной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии