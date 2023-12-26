FT: ЕС готовит план помощи Киеву, который позволит обойти блокировки Орбана

Европейский союз разрабатывает запасной план помощи Украине, позволяющий предоставить средства Киеву, несмотря на воспрепятствование со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Financial Times.
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