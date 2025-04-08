Миләүшә Хәйруллина: Мәскәү консерваториясе актив иҗат итүче композитор булуымны таный

Халыкара фестивальләр лауреаты, композитор, пианист Миләүшә Хәйруллина бүгенге көндә Петр Чайковский исемендәге Мәскәү дәүләт консерваториясендә белем алуын, андагы мөгаллимнәрнең мөнәсәбәте турында сөйләде.
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