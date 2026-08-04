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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефано Доменикали: «Разрабатываем планы, которые позволят «Ф-1» в любом случае провести 24 Гран-при в 2027 году»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о том, что представители чемпионата ведут переговоры с несколькими трассами на предмет возможного проведения новых гонок в 2027 году.

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