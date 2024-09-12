JDR: осложнения диабета повышают риск развития пародонтита

Ученые из Орхусского университета в Дании установили, что у людей с микрососудистыми осложнениями диабета, такими как ретинопатия (повреждение кровеносных сосудов сетчатки), повышен риск развития пародонтита.
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