«Мы испытываем отвращение»: Болгария превращается в Болгаристан

АС

Анатолий Страшко

Автор, ну допустим сейчас дело так обстоит. И Вы нам открыли правду. А почему все войны против русских болгары против нас. Тоже цыгане виноваты? Я вот думаю, что болгар , как и поляков уже давно нет. Есть отуреченные потомки болгар и ожидовлённые потомки пшеков. Иначе - ни то, ни сё! А Вы нам про цыган. Кстати и про хохлов западенских можно сказать, что это гремучая русофобская смесь австрийцев, ожидовлённых пшеков, и прочих разных таких же словаков, словенцев, чехов и т.д. Очень верно Достоевский определил этот "славянский" сброд. Который про славянство вспоминает только когда его какой -нибудь турецкий или тевтонский петух в дупу клюнет. Тогда в молитвах за Россию они, эти "славяне", лбы расшибают.