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«Мы испытываем отвращение»: Болгария превращается в Болгаристан

«Мы испытываем отвращение»: Болгария превращается в Болгаристан

В Болгарии уже многие годы наблюдается парадоксальная ситуация. Значительная часть жителей страны, не менее половины граждан, с симпатией относятся к России.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Автор, ну допустим сейчас дело так обстоит. И Вы нам открыли правду. А почему все войны против русских болгары против нас. Тоже цыгане виноваты? Я вот думаю, что болгар , как и поляков уже давно нет. Есть отуреченные потомки болгар и ожидовлённые потомки пшеков. Иначе - ни то, ни сё! А Вы нам про цыган. Кстати и про хохлов западенских можно сказать, что это гремучая русофобская смесь австрийцев, ожидовлённых пшеков, и прочих разных таких же словаков, словенцев, чехов и т.д. Очень верно Достоевский определил этот &quot;славянский&quot; сброд. Который про славянство вспоминает только когда его какой -нибудь турецкий или тевтонский петух в дупу клюнет. Тогда в молитвах за Россию они, эти &quot;славяне&quot;, лбы расшибают.
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11 час.
Stilianos Kanakidis
Верно Достоевский определил этот &quot;славянский&quot; сброд. А болгары и хохлы самые продажные в этом сброде, пшеки упоротые, мечтают не одно столетие править от моря до моря и до Урала, ну остальные славяне пляшут под ту музыку которая играет.
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10 час.
Владимир Соловьев
После 1453 года Османская империя окончательно закрепилась в Европе. Болгария была освобождена российскими войсками, 140 лет назад был подписан мирный договор, остановивший войну России и Турции 1877-1878 годов. В соответствии с положениями договора была объявлена независимость Болгарии и Черногории, окончательно освободилась от турок Сербия. Осталась ли Болгария полностью Православной после османов, большой вопрос. И сблизились ли болгарские турки с Европой - вопрос ещё больший. Все империи распадаются рано или поздно. Очередь за Европой!
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1 час.

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