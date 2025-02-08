Акции Tesla с декабря просели на 25 % на фоне падения продаж электромобилей комп...

Акции Tesla с декабря просели на 25 % на фоне падения продаж электромобилей компанииКомпании Tesla становится всё труднее сохранять статус крупнейшего производителя электромобилей, поскольку на крупнейшем рынке планеты, в Китае, её стремительно теснят конкуренты, а за его пределами бизнесу компании начинает вредить политическая активность Илона Маска (Elon Musk).