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Акции Tesla с декабря просели на 25 % на фоне падения продаж электромобилей комп...

Акции Tesla с декабря просели на 25 % на фоне падения продаж электромобилей комп...

Акции Tesla с декабря просели на 25 % на фоне падения продаж электромобилей компанииКомпании Tesla становится всё труднее сохранять статус крупнейшего производителя электромобилей, поскольку на крупнейшем рынке планеты, в Китае, её стремительно теснят конкуренты, а за его пределами бизнесу компании начинает вредить политическая активность Илона Маска (Elon Musk).

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