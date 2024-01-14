Очередные курьезы официальных фото "лунной" миссии НАСА

Надо признать, что к проекту своей тотальной аферы в отношении лунной миссии "Аполлон", связанной якобы с реальными пилотируемыми полетами астронавтов на поверхность Луны, НАСА отнеслось со всей серьезностью.
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