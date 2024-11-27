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Минобороны показало кадры отработки штурмовиками тактики стремительных атак

Минобороны показало кадры отработки штурмовиками тактики стремительных атак

Скриншот видео Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" на полигонах в тыловой зоне спецоперации в Запорожской области отрабатывают тактику стремительных атак на опорники украинских боевиков с применением танков Т-90М "Прорыв".

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