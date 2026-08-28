Путин заявил, что проекты АСИ формируют новые точки роста для регионов

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, сказал, что проекты Агентства стратегических инициатив позволяют формировать новые точки роста для регионов.
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