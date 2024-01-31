Грудь Юлии Снигирь в «Мастере и Маргарите» восхитила хирургов в Новосибирске

И мужчины, и женщины задают себе вопрос, который неловко задать вслух: грудь своя или «сделанная»? «Снигирь в фильме – великолепная красавица, но в сцене бала Сатаны её грудь уж слишком идеальная и симметричная.
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