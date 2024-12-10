Третий ребенок, похищение, встречи за деньги, романы: где сейчас Светикова

41-летняя актриса и певица Светлана Светикова объявила о третьей беременности. Что известно о ее личной жизни, какие последние новости выходили об артистке? Как сложилась личная жизнь Светиковой Артистка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео из гримерки, на котором видно, что срок беременности достаточно большой.