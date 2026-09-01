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ТАСС

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В России разработали боевой полетный дрон для применения на высоких скоростях

В России разработали боевой полетный дрон для применения на высоких скоростях

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Отечественный боевой полетный дрон для применения на скоростях от 200 до 260 км/ч разработали в дальневосточном конструкторском бюро "Ветер".

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