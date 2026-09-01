В России разработали боевой полетный дрон для применения на высоких скоростях

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Отечественный боевой полетный дрон для применения на скоростях от 200 до 260 км/ч разработали в дальневосточном конструкторском бюро "Ветер".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым