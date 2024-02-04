Мария Миронова. Фото moslenta.ruЗаслуженная артистка России и депутат Елена Драпеко не осталась в стороне от инцидента, связанного с откровениями актрисы Марии Мироновой о своем отце.
“Забыть их, проклятых”, – политики призвали народ забыть о Мироновой
Комментарии
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Гарий Щерба
ХОРОШО одно , РОССИЯ УВИДЕЛА КРЫС в своём доме и теперь ЗНАЕТ , КТО , ЧЕГО , СТОИТ ....!!!
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16 час.
ИП
Игорь Петров
Всплывает всё гов... но.! Сколько мрази!
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15 час.
ВБ
Владимир Бурцев
А где решение вопроса?- результатом должно быть лишение гражданства и тема закроется сама собой. Но этого не будет- дума на это не пойдет из-за родственных отношений.
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15 час.
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