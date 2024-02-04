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“Забыть их, проклятых”, – политики призвали народ забыть о Мироновой

“Забыть их, проклятых”, – политики призвали народ забыть о Мироновой

Мария Миронова. Фото moslenta.ruЗаслуженная артистка России и депутат Елена Драпеко не осталась в стороне от инцидента, связанного с откровениями актрисы Марии Мироновой о своем отце.

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Комментарии
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