“Забыть их, проклятых”, – политики призвали народ забыть о Мироновой

ХОРОШО одно , РОССИЯ УВИДЕЛА КРЫС в своём доме и теперь ЗНАЕТ , КТО , ЧЕГО , СТОИТ ....!!!

ВБ

Владимир Бурцев

А где решение вопроса?- результатом должно быть лишение гражданства и тема закроется сама собой. Но этого не будет- дума на это не пойдет из-за родственных отношений.