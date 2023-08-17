Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Никс» полностью гарантируют контракт Джерико Симса на 1,9 млн

«Нью-Йорк» планирует полностью гарантировать зарплату центрового Джерико Симса (24 года, 208 см) в размере 1,9 млн долларов, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх