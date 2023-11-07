С днём Великой октябрьской революции!

Александр Рожков

Какое лукавство! Пишут: "...Половина белых даже не была монархистами..." А с чего бы им быть монархистами, если они то, белые, и свергли царя, они то и боролись против монархии, они то, белые, и преследовали в своих рядах монархистов. И монархисты в белой армии скрывали, что они монархисты. И не половина их была, а с гулькин нос. Вот. Вся история переврана ельцинистами. А неспроста. Удобно им себя позиционировать, как сторонников монархии, ибо они о ней мечтают и все делают для этого. А почему? А ларчик то просто открывается. Не ровен час, когда прозревший народ выберет себе достойную власть. И тогда плакало все то, что они нажили себе "непосильным" трудом. А вот ежели монархия - то и выбора у народа нет. Что скажут власти - то будет. Народ будет полностью отлучен от власти. Будут сословия, да еще какие! Сразу нельзя. Нужно подождать, пока вырастет новое, оболваненное поколение, а старое уйдет. Потому то и идет наезд на Думу, де много получают и ни хрена не делают. А придурковатая масса сразу бросается в крик. Де не нужна нам Дума, разогнать ее. Дык вам дуракам и власть не нужна народная. Вам царя и господ и пресмыкаться всю свою ничтожную жизть пред господами. Ибо рабское нутро у вас родимых.