Сбер: большинство российских предпринимателей с оптимизмом смотрят в будущее

В первом квартале 2024 года российские предприниматели стали чаще планировать расширение своего бизнеса, следует из опроса Сбера, Минэкономразвития и фонда общественного мнения "Предприниматели России: исследовательский мониторинг" (ПРИМ).
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