Дрон с водородным двигателем на IDEX 2025

Компания Heven Drones со штаб-квартирой в Майами и научно-исследовательским центром в Израиле, представила на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (17-21 февраля) новый дрон с водородным двигателем под названием «Рейдер» (Raider).
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