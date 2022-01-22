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В Европе захотели спорить с Россией из-за ограничений на экспорт леса

В Европе захотели спорить с Россией из-за ограничений на экспорт леса

Pixabay Еврокомиссия (ЕК) готова оспорить ограничения Российской Федерации на экспорт древесины. Она сделает запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о проведении консультаций с Россией, говорится в опубликованном на сайте ЕК заявлении.

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