Южная группировка войск вывела из строя 10 робототехнических комплексов ВСУ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Операторы Южной группировки войск вывели из строя не менее 10 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника в Краматорском районе.
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