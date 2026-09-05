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ТАСС

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Южная группировка войск вывела из строя 10 робототехнических комплексов ВСУ

Южная группировка войск вывела из строя 10 робототехнических комплексов ВСУ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Операторы Южной группировки войск вывели из строя не менее 10 наземных робототехнических комплексов (НРТК) противника в Краматорском районе.

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