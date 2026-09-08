Жубал – лучший игрок «Краснодара» в июле – августе. Защитник забил 3 гола в 7 матчах

Жубал признан лучшим игроком « Краснодара » в июле – августе. 33-летний защитник победил в голосовании болельщиков, набрав 44,14% голосов.
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