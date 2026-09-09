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Открытый чемпионат РДС возвращается на ADM Raceway

Открытый чемпионат РДС возвращается на ADM Raceway

Российская Дрифт СерияВ 2023 году автодром принимал «второй дивизион» РДС в последний раз, а в сезоне-2026 пилоты RDS Open снова вернутся на легендарную трассу в Мячково.

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