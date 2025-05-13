Стало известно, куда делись активы сбежавшего в Испанию основателя «Покровского»...

Активы бывшего федерального инспектора Андрея Коровайко вернули в казну Генеральная прокуратура завершила процесс конфискации активов экс-федерального инспектора Андрея Коровайко, основателя агрохолдинга «Покровский».
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