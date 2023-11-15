.Наткнулся сегодня на видео, в котором миграционный юрист, специализирующийся на помощи мигрантам в получении гражданства РФ, уныло рассказал своим потенциальным кормильцам о том, что лавочка по раздаче гражданства РФ в упрощенном порядке закрывается, потому что… …с 25.
Лавочка по упрощённому получению гражданства закрылась
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Boris Borisov
Думаю, что следует провести внимательную переаттестацию уже получивших гражданство !
Ответить
5 час.
Александр Александров
Дмитрий Ярошенко —тварь. Таких сажать надо.
Ответить
3 час.
Михаил Молчев
Оно, и хорошо, конечно, но мздоимцы-то на местах сидят. Ужели кто-то считает, что сия показуха не кость народу перед фарсом, "выборами" именуемого?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии