Лавочка по упрощённому получению гражданства закрылась

.Наткнулся сегодня на видео, в котором миграционный юрист, специализирующийся на помощи мигрантам в получении гражданства РФ, уныло рассказал своим потенциальным кормильцам о том, что лавочка по раздаче гражданства РФ в упрощенном порядке закрывается, потому что… …с 25.