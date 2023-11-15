Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Лавочка по упрощённому получению гражданства закрылась

Лавочка по упрощённому получению гражданства закрылась

.Наткнулся сегодня на видео, в котором миграционный юрист, специализирующийся на помощи мигрантам в получении гражданства РФ, уныло рассказал своим потенциальным кормильцам о том, что лавочка по раздаче гражданства РФ в упрощенном порядке закрывается, потому что… …с 25.

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Комментарии
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Boris Borisov
Думаю, что следует провести внимательную переаттестацию уже получивших гражданство !
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5 час.
Александр Александров
Дмитрий Ярошенко —тварь. Таких сажать надо.
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3 час.
Михаил Молчев
Оно, и хорошо, конечно, но мздоимцы-то на местах сидят. Ужели кто-то считает, что сия показуха не кость народу перед фарсом, &quot;выборами&quot; именуемого?
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3 час.

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