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Царьград

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Первая женщина-космонавт РБ вручила Лукашенко флаг, побывавший на МКС

Первая женщина-космонавт РБ вручила Лукашенко флаг, побывавший на МКС

В это воскресенье в Белоруссии праздную День Государственных флага, герба и гимна страныПервая женщина-космонавт современной Белоруссии вручила президенту страны флаг, побывавший на МКС.

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