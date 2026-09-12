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Тульские новости

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Семьи участников СВО из Тулы записали музыкальный клип

Семьи участников СВО из Тулы записали музыкальный клип

Центральной фигурой видеоклипа стала история тульского участника СВО Евгения Иванова, символизируя связь передовой и тыла.

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