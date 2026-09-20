«Войдет в учебники истории»: эксперты оценили ход и результаты ЕДГ-2026

В России состоялся единый день голосования. Выбора различных уровней, в том числе те, что определили новый состав Госдумы, проходили три дня — с 18 по 20 сентября.
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